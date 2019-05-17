В Полтаве СБУ задержала торговца оружием и боеприпасами (фото)

Экспертизой установлено, что из изъятого у злоумышленника пистолета ранее было совершено убийство предпринимателя.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту средств поражения задержали в Полтаве торговца оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра на территории собственного подворья противоправно хранил средства поражения для продажи, в частности представителям криминальных кругов.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника после реализации пистолета Марголина с глушителем и патронами к нему.

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела гранату Ф-1 с запалом к ней и более двух тысяч патронов разного калибра.

Согласно заключению экспертов, из изъятого у злоумышленника пистолета Марголина ранее было совершено убийство одного из частных предпринимателей в Полтавской области.

Торговцу оружием объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.