Правоохранители открыли уголовное производство из-за утренних обысков в Крыму

В случае подтверждения информации о задержании лиц, у которых проводятся незаконные обыски, действиям российских правоохранителей будет дана дополнительная правовая оценка.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за утренних обыски сегодня в оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, Главное управление Нацполиции в Крыму и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в Симферопольском, Алуштинском и Белогорском районах оккупированного полуострова.

Уголовное производство открыли по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

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Кроме того, отметили в прокуратуре, в случае подтверждения информации о задержании лиц, в домах которых проводились незаконные обыски, действиям так называемых правоохранителей будет дана дополнительная правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов «дел «Хизб ут-Тахрир» российские силовики провели обыски.

По данным общественного объединения "Крымская солидарность", в результате обысков задержали еще семерых крымских татар, им вменяют участие в организации запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что терпят несправедливого преследования в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.