В ЕС отреагировали на новые аресты крымских татар российскими оккупантами

В ЕС подчеркнули, что недавние задержания и обыски в Крыму являются атакой на крымских татар, правозащитников и граждан, которые мирно выступали против аннексии Россией полуострова.

Европейский Союз не признает российского законодательства в оккупированном Крыму и Севастополе и ожидает немедленного освобождения незаконно задержанных во время обысков 23 крымских татар.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, обнародованном на сайте службы.

В заявлении напоминается о решении так называемого «суда» в Крыму арестовать до 15 мая всех 23 крымских татар, задержанных 27 и 28 марта.

«Их обвиняют в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы незамедлительно будут освобождены», - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что недавние задержания и обыски в частных домах являются атакой на крымских татар, правозащитников и граждан, которые мирно выступали против аннексии Россией Крымского полуострова.

«Такие действия подтверждают информацию, содержащуюся в докладе верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что «крымские татары продолжают страдать от полицейских рейдов и преследоваться за терроризм и преступления, связанные с экстремизмом, с нарушением стандартов прав человека», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Евросоюз ожидает от РФ прекращения таких действий и принятия всех необходимых мер для соблюдения прав человека и основных свобод в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя до 15 мая арестовал всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Украине не запрещена.