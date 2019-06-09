На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами, следовавшая из Киева в Луцк (фото)

За медицинской помощью обратились 7 пассажиров, двоих из которых госпитализировали.

В Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, которая двигалась из Киева в Луцк.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, на Житомирщине полиция расследует обстоятельства ДТП с маршруткой в Новоград-Волынском районе.

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Происшествие с участием маршрутного транспортного средства произошло ночью 9 июня на подъездной дороге к трассе "Киев – Чоп" в Новоград-Волынском районе. Водитель маршрутки съехал в кювет, где автобус перевернулся. За медицинской помощью обратились 7 пассажиров, двоих из которых госпитализировали.

"Предварительно установлено, что ДТП произошло на подъездной дороге от райцентра до трассы "Киев – Чоп", вблизи с. Мастеров, с участием маршрутного микроавтобуса", - уточнили в полиции. Там добавили также, что 49-летний водитель маршрутки следовал из Киева до Луцка, на закругленном дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате указанного происшествия медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам автобуса. Двое из них – 22-летний львовянин и 50-летняя жительница Новоград-Волынского района – были госпитализированы. Остальным - назначено лечение амбулаторно.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выяснение всех обстоятельств продолжается.