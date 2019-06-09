Под Киевом 2-летний мальчик выпал из окна на восьмом этаже (фото)

Медики по приезду констатировали смерть 2-летнего мальчика.

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла трагедия: 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа.

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Так, отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

"В это время ребенок через незакрытое окно перехилился и упал наземь. Медики констатировали смерть 2-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее в столице из окна многоэтажки, расположенной на улице Героев Днепра, трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа.