Конфликт на рынке «Барабашово» в Харькове перерос в массовую драку, есть пострадавшие (видео)

В пресс-службе областной полиции сообщили, что вчера в 19:20 на территорию рынка зашли 50 граждан с целью разрешения имущественного спора с одним из предпринимателей.

7 июня в Харькове на рынке "Барабашово" произошли массовые столкновения с участием предпринимателей, ветеранов АТО и националистов. Об этом сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.

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На опубликованных записях видно, как кордон полиции окружил одну из торговых точек, а на заднем плане перемещаются организованные группы молодых людей. В организации "Единая нация" причиной конфликта назвали попытку "вскрыть магазин", пишет NR.

"Небезразличные граждане помешали им. После чего была стычка, порезали одного из активистов и забрали в скорую", - заявили общественники.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что вчера в 19:20 на территорию рынка зашли 50 граждан с целью разрешения имущественного спора с одним из предпринимателей. Переговоры быстро переросли в конфликт. В ходе массовой стычки три человека получили легкие телесные повреждения.

Силовики направили на рынок усиленные наряды, в том числе батальона особого назначения и спецподразделения "ТОР". По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, никто из участников конфликта с заявлениями не обращался.

Как рассказал руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, одним из пострадавших стал идеооператор службы новостей "Вісті" Вадим Макарюк. Эту информацию подтвердила и коллега мужчина Анна Черненко. По словам журналистки, Макарюку разбили лицо и залили глаза слезоточивым газом, а также повредили камеру. Пострадавшего доставили в больницу, где ему сделали рентген.

После потасовки предприниматели заблокировали движение возле рынка. Так, в частности, недовольные коммерсанты перекрыли часть дороги на улице Академика Павлова до съезда на Тюринскую, а также от перекрестка проспектов Льва Ландау и Юбилейного. По состоянию на сегодняшнее утро патрульная полиция обеспечивает объезд указанных участков.