В Харькове произошел пожар на рынке "Барабашова"

Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах ТЦ "Барабашово". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

"27 сентября в 17:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории одной из торговых площадок ТЦ «Барабашова» в Харькове. Горели 3 торговых металлических павильона по продаже одежды", - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, возгорание обнаружила охрана объекта во время обхода территорий, которая вызвала спасателей и начала тушить пожар с помощью перевозимых порошковых огнетушителей. На момент его возникновения данные павильоны были закрыты.

В 17:27 к месту вызова прибыли 6 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

Благодаря оперативным действиям охраны объекта и добровольного противопожарного формирования огонь распространился на незначительную площадь – всего 15 кв.м., и пожар удалось оперативно ликвидировать с минимальными убытками.

Локализация пожара произошла в 17:32, ликвидация – в 17:43. Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.