В Харьковской области на берегу реки нашли 150 мешков с тушами кур
В Харьковской области на берегу реки Хотомля обнаружено около 150 мешков с тушками кур.
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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, об этом 5 июня правоохранителям сообщил депутат поселкового совета с. Хотомля Волчанского района.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Волчанского отдела полиции.
«По указанному адресу на берегу реки Хотомля, которая впадает в Печенежское водохранилище, были обнаружены около 150 мешков с тушками кур», - говорится в сообщении.
Тушки направлены на экспертизу.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса ("загрязнение или порча земель"). Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.