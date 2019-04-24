Возле Кременчуга в Днепре нашли тело девушки, утонувшей месяц назад

Сегодня утром состоялось очередное заседание штаба по поиску пропавшей девушки и поиски уже хотели прекратить.

В районе Кременчуга Полтавской области сегодня днем в реке Днепр водные полицейские и волонтеры нашли тело девушки, которая погибла в результате опрокидывания лодки месяц назад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского горотдела полиции, тело всплыло на поверхность Днепра.

Тело девушки обнаружили в 1,5 км от места, где лодка перевернулась: в районе села Каменные Потоки. Тело всплыло на поверхность и находилось в камышах.

Отметим, что сегодня утром состоялось очередное заседание штаба по поиску пропавшей кременчужанки. В начале заседания начальник спасательно-водолазной станции Василий Билоус заявил, что дно речки за месяц уже несколько раз перепроверили и предложил прекратить поиски водолазами. Белоус заявил, что за 35 лет его работы таких длительных поисков он не помнит. Однако с ним не согласилась мать пропавшей девушки.

Руководители местных управлений ГСЧС и водной полиции также выступали за сворачивание поисковой операции. По их словам, нужно обратиться к киевским специалистам, которые могут прибыть на следующей неделе и продолжить поиски с необходимым оборудованием. Однако сегодня днем тело пропавшей было обнаружено в реке. По словам правоохранителей, тело само выплыло на поверхность.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 марта в районе Кременчуга Полтавской области на Днепре в результате опрокидывания лодки одна девушка спаслась, еще четыре человека пропали без вести. На момент происшествия в лодке находились две девушки и трое парней. По состоянию на 27 марта, были обнаружены тела трех из четырех пропавших.