На Херсонщине автомобиль влетел в автобусную остановку: погибло два человека, один травмирован

В ДТП пострадала семья местных жителей, ожидавшая приезда рейсового автобуса.

Возле с. Николаевка Генического района Херсонской области в результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку общественного транспорта два человека погибли, еще один госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, информация о ДТП с пострадавшими, которое произошло на 514 км автодороги государственного значения «Харьков – Симферополь - Ялта», поступила правоохранителям сегодня около 8:10.

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На месте происшествия полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106. После чего иномарка выехала на обочину, где находится остановка общественного транспорта «с. Николаевка».

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, в ДТП пострадала семья местных жителей, ожидавшая приезда рейсового автобуса.

Отмечается, что в результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в геническую районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра. Изучаются все обстоятельства происшествия для установления, по чьей вине оно произошло.

В полиции подчеркнули, что виновник ДТП будет задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.