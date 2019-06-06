"Для проверки понадобится неделя": в Киеве заминировали ТЦ, детсады, больницы и гипермаркеты
В Киеве неизвестные сообщили о минировании более 20 объектов с массовым скоплением людей.
Как сообщает dtp.kiev.ua, среди "заминированных" зданий больницы, детские сады, крупные торговые центры, общепиты и сетевые гипермаркеты.
"В Киеве опять все заминировано. Если все проверять по процедуре, это где-то неделя", - говорится в сообщении.
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Так, патрульная полиция получила информацию о минировании:
торговых центров Lavina, Globus, Skymall, ArtMall;
детских садов "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Ёлочка", "Сказочный городок", "Рассвет";
больниц на улицах Волынской, 21, Димеевской, 5А, Кирилловской, 103, Братиславской, 3, Коновальца, 34А.
заведений общественного питания "Київська перепічка", "Шаурма у Самира" (Бессарабский рынок), блинчики возле "Панаса", кафе "Ярославна";
гипермаркетов "Эпицентр", "Ашан", "АТБ", "Fozzy" и "Мегамаркет".
Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов.