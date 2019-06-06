В центре Львова часть фасада дома упала на голову несовершеннолетней

Пострадавшую девушку госпитализировали с травмами головы.

Во Львове часть фасада жилого дома упала на голову несовершеннолетней девушке, которую с травмами головы госпитализировали.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА 5 июня обрушился фрагмент фасада дома в историческом центре города, на ул. Федорова, 1, в результате чего получила травмы львовянка, 2003 года рождения.

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«Около 19:28 на ул. Федорова, 1, в результате падения фрагмента фасада здания травмирована львовянка 2003 г.р. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба. Девушку госпитализировали в больницу скорой помощи Львова. По состоянию на утро 6 июня, состояние потерпевшей - средней тяжести», - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Справка. Улица Ивана Федорова - улица в бывшем львовском центре, рядом с площадью Рынок. Дом №1 построенный примерно в конце XVIII века.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в лицее № 28 Львовского городского совета на ул. Табачников, 2, обвалилась стена.