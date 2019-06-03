Руководителей смертельно ранивших 5-летнего мальчика "копов" отстранили от работы

Сейчас принимаются решения относительно их дальнейшего пребывания в органах полиции.

Руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей после трагедии со смертью 5-летнего мальчика в результате ранения в ходе стрельбы нетрезвых полицейских.

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Об этом сообщает пресс-центр МВД на своей странице в Facebook.

«Руководство МВД и Нацполиции выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии», – говорится в сообщении.

Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области – были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Утверждается, что полиция приложила максимум усилий в сборе доказательств для следственных несмотря на то, что сами подозреваемые лица – не способствуют следствию.

«На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения относительно их дальнейшего пребывания в органах полиции», – сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области выпившими устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

4 июня суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.