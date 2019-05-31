С поездом "Интерсити" произошло ЧП по дороге в Киев - соцсети

"Опоздал уже везде", - написал пассажир поезда.

Скоростной поезд "Интерсити" сообщением Днепр - Киев в пятницу, 31 мая, сломался на пути в столицу.

Читайте такжеПод Киевом женщину "засосало" под поезд "Интерсити" - соцсети

Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook. По его словам, авария произошла в районе поселка Карнауховка Днепропетровской области.

"Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заблочены. Жесть" - написал он, а позже добавил, что поезд тронулся, прибудет с опозданием.

Ранее в Киевской области полиция задержала группу несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда "Интерсити+".