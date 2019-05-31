С поездом "Интерсити" произошло ЧП по дороге в Киев - соцсети
12:25, 31 мая 2019Происшествия
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"Опоздал уже везде", - написал пассажир поезда.
Из-за поломки пассажир опоздал / Фото УНИАН
Скоростной поезд "Интерсити" сообщением Днепр - Киев в пятницу, 31 мая, сломался на пути в столицу.
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Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook. По его словам, авария произошла в районе поселка Карнауховка Днепропетровской области.
"Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заблочены. Жесть" - написал он, а позже добавил, что поезд тронулся, прибудет с опозданием.
Ранее в Киевской области полиция задержала группу несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда "Интерсити+".
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