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С поездом "Интерсити" произошло ЧП по дороге в Киев - соцсети

12:25, 31 мая 2019
Происшествия
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Из-за поломки пассажир опоздал / Фото УНИАН

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Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook. По его словам, авария произошла в районе поселка Карнауховка Днепропетровской области.

"Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заблочены. Жесть" - написал он, а позже добавил, что поезд тронулся, прибудет с опозданием.

Ранее в Киевской области полиция задержала группу несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда "Интерсити+".

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Теги: #поезд#Интерситипогода в Днепре