Новый "стеклянный" мост в Киеве закрыли из-за повреждения: появилась реакция полиции

В Киеве из-за повреждения стекла закрыли пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

В Киеве из-за повреждения стекла закрыли открытый накануне новый пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Ранее сегодня стало известно, что на двух фрагментах пешеходной части моста треснуло стекло.

На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются

«На время работы экспертов временно ограничено движение на этом участке моста. Просим с пониманием отнестись к таким мерам», - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра произошедшему будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 26 мая, заявил, что несколько часов тому назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола.

Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что «подобные диверсии - криминал, и они будут иметь жесткий ответ».

25 мая Кличко открыл новый длиной почти 212 метров пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Мост построен из бетона и стекла. На прочность стекло мэр испытал вместе с братом: они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 кв. метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Стоимость строительства моста - 275 млн грн.