В Одессе завершили расследование в отношении водителя, сбившего трех бойцов Нацгвардии

В Одессе завершено расследование в отношении водителя, сбившего 30 марта на тротуаре трех бойцов Национальной гвардии, один из которых погиб.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера прокуратура направила в Суворовский районный суд обвинительный акт в отношении 31-летнего водителя автомобиля, причастного к аварии со смертельным исходом, случившейся на проспекте Добровольского.

Установлено, что в конце марта мужчина за рулем Opel Vectra нарушил правила и допустил столкновение с автомобилями Suzuki Grand Vitara и Mercedes-Benz Vito.

После столкновения он выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - бойцов Нацгвардии, которые несли службу по обеспечению общественного порядка. Также выехавший за пределы проезжей части автомобиль врезался в электроопору, разрушив ее.

«В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии и травмированы еще пятеро граждан, в числе которых пассажиры Opel Vectra», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 286 Украина).

Как сообщал УНИАН, вечером 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек были госпитализированы. Изначально сообщалось, что на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel и Mercedes, в результате чего одну из иномарок откинуло на пешеходную часть улицы, где находились бойцы Нацгвардии. На месте погиб военнослужащий Виталий Флоря, 1996 года рождения, пять человек – двое нацгвардейцев и трое гражданских были госпитализированы.

После того, как бойцов сбил автомобиль, их бил ногами местный житель, который впоследствии был задержан. Этот подозреваемый совершил данное преступление, находясь с осени 2018 года на 3-летнем испытательном сроке по приговору суда за кражу имущества.