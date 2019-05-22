На Киевщине задержали педофила, развращавшего 14-летнюю девочку

Насильнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В селе Поправка Белоцерковского района Киевской области 23-летний молодой человек подозревается в половом сношении с девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 23-летний житель села 18 мая 2019 года около 03:00, возвращаясь домой с 14-летней девочкой, неподалеку лесополосы вблизи села вступил с ней в половые сношения.

Читайте такжеНасильник харьковской аптекарши четыре раза был осужден за подобные преступления (фото)

С соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Указанные сведения были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, начато уголовное производство.

В настоящее время личность педофила установлена, мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 155 УК Украины, а именно естественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в одной из аптек Харькова 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора.