В Черновицкой области женщина почти полгода держала в подвале тело матери ради получения ее пенсии

Мать женщины умерла еще 2 января и была объявлена полицией в розыск по заявлению сельсовета.

В Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, это произошло в селе Митков Заставнивского района.

По информации полиции, женщина умерла еще 2 января. В то же время работники сельского совета в апреле этого года обратились в полицию с сообщением о том, что давно не видели эту жительницу села.

Позже правоохранители объявили ее в розыск.

«Ее дочь имела поручение получать пенсию. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея версию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей», - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что правоохранители сегодня доставили злоумышленницу в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.