В Черновицкой области женщина почти полгода держала в подвале тело матери ради получения ее пенсии
В Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, это произошло в селе Митков Заставнивского района.
По информации полиции, женщина умерла еще 2 января. В то же время работники сельского совета в апреле этого года обратились в полицию с сообщением о том, что давно не видели эту жительницу села.
Позже правоохранители объявили ее в розыск.
«Ее дочь имела поручение получать пенсию. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея версию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей», - сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что правоохранители сегодня доставили злоумышленницу в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.