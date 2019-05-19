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Пограничники задержали 6 иностранцев, незаконно пытавшихся попасть в ЕС

17:47, 19 мая 2019
Происшествия
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Иностранцы приехали в украину под видом туристов / фото ГПСУ

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. 

"В субботу возле села Нагачев неподалеку госграницы пограничники остановили автомобиль "Ланос", в котором было 4 гражданина Турции. Мужчины прибыли в Украину как туристы, но объяснить цель своего пребывания у границы не смогли. Иностранцев, которые имели при себе документы, доставили к пограничному подразделению для привлечения их к ответственности. Впоследствии установили, что они незаконно пытались попасть в страны Евросоюз", - говорится в сообщении.

Сегодня утром, 19 мая, пограничники задержали еще двух иностранцев за 200 метров до границы, ими оказались граждане Ирака. О том, что мужчины пытаются пересечь государственную границу, пограничникам сообщил местный житель.

Также на выходных задержали двух граждан Ирака, пытавшихся нарушить границу с ЕС / фото ГПСУ

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Теги: #пограничники#нелегалы в Украине