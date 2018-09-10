На Харьковщине задержали россиянина, который незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине (видео)

Молодой человек заявил правоохранителям, что подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов за свои политические взгляды.

В Харьковской области пограничники задержали россиянина, который незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине якобы из-за преследования в РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, вчера, 9 сентября, на участке отдела пограничной службы «Золочев» в Харьковской области, сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ.

По сведениям ГПСУ, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища в нашей стране.

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Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина, 1994 года рождения, сразу после пересечения государственной границы. Во время выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ.

Именно поэтому для сохранения своей жизни мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца. На данный момент после завершения всех процессуальных процедур гражданин РФ передан представителям миграционной службы Украины.