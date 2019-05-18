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Смертельное ДТП в Винницкой области: маршрутка столкнулась с легковушкой (фото)

11:17, 18 мая 2019
Происшествия
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Четверо пассажиров получили повреждения и доставлены в больницу / фото vn.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Винницкой области, 17 мая в Козятинском районе в результате столкновения автомобиля «Peugeot Partner» и маршрутного автобуса «ГАЗ-Рута» пострадали 5 человек.

Четверо пассажиров получили повреждения и доставлены в больницу. 46-летний водитель «Peugeot Partner» от полученных травм погиб на месте происшествия.

фото vn.npu.gov.ua
фото vn.npu.gov.ua

«Около 14.00 неподалеку м. Казатин водитель автомобиля «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир-Ружин. На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров», - уточнили в полиции.

фото vn.npu.gov.ua

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии будут установлены во время досудебного расследования. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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Теги: #смертельное ДТП#ДТП в Винницкой области