Смертельное ДТП в Винницкой области: маршрутка столкнулась с легковушкой (фото)

46-летний водитель «Peugeot Partner» от полученных повреждений погиб на месте происшествия.

В Винницкой области маршрутка сообщением Житомир-Ружин с пассажирами попала в аварию: один человек погиб, четверо травмированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Винницкой области, 17 мая в Козятинском районе в результате столкновения автомобиля «Peugeot Partner» и маршрутного автобуса «ГАЗ-Рута» пострадали 5 человек.

Четверо пассажиров получили повреждения и доставлены в больницу. 46-летний водитель «Peugeot Partner» от полученных травм погиб на месте происшествия.

«Около 14.00 неподалеку м. Казатин водитель автомобиля «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир-Ружин. На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров», - уточнили в полиции.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии будут установлены во время досудебного расследования. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).