В центре Одессы из-за "минирования" эвакуировали людей из пяти отелей, торгового центра и дельфинария
В центре Одессы из-за «минирования» эвакуировали людей из пяти отелей, торгового центра и дельфинария.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 10.15 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании четырех гостиниц и торгового центра.
Аноним сообщил о якобы заложенной взрывчатке в отелях «Айвазовский», «Александровский», Frederic Koklen и «Бристоль», а также в ТЦ «Афина».
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.
В результате поисков никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.
Позднее, примерно в 15.15, на электронный адрес полиции поступило сообщение о минировании дельфинария «Немо» на Ланжероне и отеля «Континенталь».
Эти два сообщения также не подтвердились.
Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личностей злоумышленников, предоставивших ложные сообщения о минировании.