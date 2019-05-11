Правоохранители принимают меры по установлению личностей злоумышленников, предоставивших ложные сообщения о минировании.

В центре Одессы из-за «минирования» эвакуировали людей из пяти отелей, торгового центра и дельфинария.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 10.15 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании четырех гостиниц и торгового центра.

Аноним сообщил о якобы заложенной взрывчатке в отелях «Айвазовский», «Александровский», Frederic Koklen и «Бристоль», а также в ТЦ «Афина».

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.

В результате поисков никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Позднее, примерно в 15.15, на электронный адрес полиции поступило сообщение о минировании дельфинария «Немо» на Ланжероне и отеля «Континенталь».

Эти два сообщения также не подтвердились.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личностей злоумышленников, предоставивших ложные сообщения о минировании.