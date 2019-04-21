Во Львове "минировали" аэропорт, было эвакуировано около 700 человек

В настоящее время устанавливается личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Из-за ложного сообщения о минировании международного аэропорта «Львов» эвакуированы около 700 пассажиров и работников.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, информация о минировании аэропорта поступила в полицию сегодня в 13.20.

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На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники других служб.

«Правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что были эвакуированы около 700 пассажиров и работников аэропорта.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция получила сообщение о заминировании ряда объектов в Харькове, среди которых аэропорт, Каховской гидроэлектростанции, а также избирательного участка в Волновахе.

По информации советника министра внутренних дел Ивана Варченко, сообщения о заминировании объектов поступают из временно оккупированных территорий.