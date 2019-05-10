В Одесской области в загоревшемся авто погибла 2-летняя девочка (фото)

Ребенок остался в салоне без присмотра.

Сегодня в Белгород-Днестровском районе Одесской области в загоревшемся автомобиле погибла 2-летняя девочка.

Читайте такжеНа Черниговщине во время пожара сухой травы погибла пенсионерка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 11:15 в службу спасения «101» из полиции поступило сообщение о том, что в селе Казацкое горит легковой автомобиль. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горел салон автомобиля «ВАЗ» на площади 1 кв. м.

Как отмечается, возгорание ликвидировал хозяин машины водой из ведер.

«В результате пожара погибла дочь хозяина, 2017 г. р., которая находилась внутри автомобиля. Родителей во время пожара возле ребенка не было. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем», - сообщили в главке.

По предварительным данным, родители оставили ребенка без присмотра и он не смог выбраться из загоревшегося автомобиля.

Полиция проводит соответствующие неотложные мероприятия.