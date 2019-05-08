Поджог цветов возле Дома профсоюзов в Одессе: в полиции рассказали детали инцидента (видео)

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лица правонарушителей.

В Одессе полиция проводит проверку по факту поджога цветов возле Дома профсоюзов, оставленных в память о погибших 2 мая 2014 года.

Читайте такжеВ Одессе трое мужчин подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, полицейские проводят проверку по факту хулиганских действий на Куликовом поле.

«Ночью возле Дома профсоюзов неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года. Сейчас сотрудниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в коммунальном учреждении Одесского горсовета «Центр-077» заявили, что на Куликовом поле трое неизвестных подожгли цветы, оставленные возле Дома профсоюзов в память о трагедии 2 мая 2014 года.