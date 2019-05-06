На Прикарпатье упал с обрыва грузовик с туристами – по меньшей мере три человека погибли (фото)

Предварительно сообщается, что пассажиры авто – граждане Беларуси.

В Ивано-Франковской области грузовик с 23 людьми сорвался с обрыва в реку Черный Черемош. Спасатели обнаружили в автомобиле тела трех погибших, судьба одного человека остается неизвестной.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел возле села Красник Верховинского района. Спасатели получили сообщение о том, что грузовой автомобиль с кунгом упал с обрыва высотой около 40 метров.

Предварительно сообщается, что пассажиры авто – граждане Беларуси. 19 человек были спасены.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают 45 спасателей и 9 единиц техники.

Накануне в РФ сообщили о возможной гибели на Эльбрусе украинского альпиниста.