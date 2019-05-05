В РФ сообщили о возможной гибели украинского альпиниста на Эльбрусе

Для эвакуации украинца выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.

Российские спасатели проводят операцию по эвакуации с горы Эльбрус альпиниста из Украины. По предварительным данным, мужчина не подает признаков жизни.

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Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, днем 5 мая спасателям поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание.

Для эвакуации украинца выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что на Эвересте из-за таяния ледников находят тела давно погибших альпинистов.

За десятилетия, прошедшие с начала восхождений на пик, в этих местах погибло почти 300 альпинистов.