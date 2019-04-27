На территории церкви на Днепропетровщине произошел масштабный пожар (фото, видео)

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В городе Каменское Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар на территории храма.

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 27 апреля в 06:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории храма, расположенного на улице Вячеслава Чорновила.

На месте спасатели установили, что пожар возник на крыше одноэтажного отдельно стоящего здания. Горела крыша здания и перекрытия на площади 200 м.кв. В 07:07 пожар был локализован, в 09:00 ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля масштабный пожар охватил психбольницу в Одессе.