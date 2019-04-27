На территории церкви на Днепропетровщине произошел масштабный пожар (фото, видео)
10:20, 27 апреля 2019Происшествия
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Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
В Каменском горела церковь / фото dp.dsns.gov.ua
В городе Каменское Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар на территории храма.
Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 27 апреля в 06:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории храма, расположенного на улице Вячеслава Чорновила.
фото dp.dsns.gov.ua
На месте спасатели установили, что пожар возник на крыше одноэтажного отдельно стоящего здания. Горела крыша здания и перекрытия на площади 200 м.кв. В 07:07 пожар был локализован, в 09:00 ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
фото dp.dsns.gov.ua
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля масштабный пожар охватил психбольницу в Одессе.
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