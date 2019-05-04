В Житомире женщина разбила бутылку о голову полицейского

Патрульный подошел сделать замечание нетрезвой компании.

В Житомире полиция открыла производство по факту нападения женщины на полицейского.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, преступление было совершено ночью 4 мая.

«Во время прекращения патрульными полицейскими правонарушения на улице житомирянка нанесла телесные повреждения одному из правоохранителей», - уточнили в полиции.

Читайте такжеВ Киеве вор натравил собаку на людей, полицейские применили оружие

Там также рассказали, что около половины первого ночи в ходе патрулирования г. Житомира полицейские очередного наряда Управления патрульной полиции в области на одной из улиц заметили группу людей, которые в общественном месте распивали спиртные напитки.

На замечание правоохранителей потенциальные правонарушители отреагировали агрессивно. А одна из участниц компании, 32-летняя местная жительница, умышленно ударила 25-летнего полицейского стеклянной бутылкой по голове, причинив ему ушибы и резаные раны.

На место события была вызвана следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали событие, и медики для оказания патрульному необходимой помощи.

Виновница задержана в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

По действующему законодательству умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказываются ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Киеве пьяный мужчина ударил в грудь ножом полицейского.