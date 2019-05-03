В Киеве "квартирники" при попытке бегства наехали на полицейского (фото, видео)

Злоумышленники несли похищенные вещи в авто, в это время их остановили правоохранители.

В Киеве задержали группу квартирных воров, которые при попытке побега совершили наезд на полицейского.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, во время отработки территории на улице Закревского сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин, которые несли в руках сумки с вещами и постоянно оглядывались. Правоохранители решили остановить их для проверки, но мужчины сразу побежали к стоявшей неподалеку машине.

«Как только подельники оказались в салоне, водитель тронулся с места, совершив наезд на работника полиции. Требования остановиться злоумышленники проигнорировали, поэтому правоохранители сначала предупредили, а затем применили огнестрельное оружие и выстрелили в капот иномарки», - говорится в сообщении.

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Автомобиль был заблокирован, а трое злоумышленников - местные жители 1984, 1987 и 1992 годов рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений, - задержаны.

При осмотре салона иномарки полицейские обнаружили деньги, ювелирные изделия и оргтехнику. Эти вещи злоумышленники похитили из квартиры, в которую попали, повредив замок.

Правоохранители отрабатывают информация о причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.