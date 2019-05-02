Несчастный случай произошел, когда ребенок вместе с матерью рылись в мусоре.

В Николаевской области на свалке погиб 9-летний мальчик.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, чрезвычайное происшествие случилось вечером возле с. Весеннее Николаевского района на свалке твердых бытовых отходов.

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Ребенка привалило мусором, когда он вместе с матерью рылся в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в райцентре Самбор на Львовщине 4 апреля в результате обвала отходов на свалке один человек погиб, двое спаслись.