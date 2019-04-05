Во Львовской области в результате обвала отходов на свалке один человек погиб, двое спаслись

По данным полиции, на свалке трое жителей Закарпатья, ища металлолом, копали яму. Внезапно всех засыпало мусором. Двое из них выбрались из-под завала самостоятельно, третьего - вытащили без признаков жизни.

В райцентре Самбор Львовской области 4 апреля в результате обвала отходов на свалке один человек погиб, двое спаслись.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции около 17.00 поступила информация о том, что на ул. Госпитальной во время копания ямы погиб человек.

«Предварительно установлено, что на территории свалки трое жителей Закарпатья, ища металлолом, копали яму. Внезапно всех трех засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако вытащили его из-под мусора без признаков жизни. Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлено на экспертизу», - сообщили в полиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на странице сообщества «Самбор» в Facebook, трагедия произошла во время проведения рекультивационных работ на свалке.

«Трагедия в Самборе: 4 апреля габаритная техника начала работы, во время которых мусором засыпало трех человек. Двум из них удалось спасти, а третий человек погиб. В Самборском городском отделе полиции сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство», - говорится в сообщении.

Также в заметке отмечается, что недавно на свалке в Самборе была начата рекультивация, для этого предусмотрено 76,7 млн грн бюджетных средств.

«СКП «Объединенное» подписало соответствующее соглашение с ООО «Вельт Капитал». Согласно ему, предприятие должно провести рекультивацию, сделать подъездную дорогу и огородить полигон ТБО. Почему имея такой многомиллионный бюджет на выполнение работ, ответственные лица не обеспечили элементарную технику безопасности, ведь погибший не принадлежал к работникам упомянутых предприятий?», - отметили в сообществе.

По сообщению местных СМИ, 5 февраля сессия Самборского городского совета без предварительного обсуждения с общественностью приняла решение, которым разрешила ввозить в Самбор мусора из Львова и других городов. Жители Самбора несколько раз собирались на акции протеста в центре города. Под давлением общественности мэр издал распоряжение о приостановлении приема иногороднего мусора.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, на мусорном полигоне в городе Самбор погиб мужчина ромской национальности из Закарпатья, еще двое ромов сумели спастись.