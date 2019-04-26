Подозреваемый ранее уже был осужден за убийство.

В Одесской области мужчина заживо сжег своего знакомого.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Раздельнянский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время тушения горящей свалки в селе Труд-Уголок, в яме найдено обгоревшее тело человека.

В ходе следствия установлено, что произошел конфликт между потерпевшим и его 31-летним знакомым, который ранее был осужден на 15 лет лишения свободы за убийство. Как отмечается, у злоумышленника была «непогашенная судимость» - его освободили досрочно. По данным полиции, конфликт возник во время совместного употребления спиртных напитков. Во время ссоры злоумышленник избил потерпевшего до потери сознания.

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«Осознавая то, что за содеянное снова может попасть за решетку, он решил сжечь знакомого. Для этого правонарушитель вынес еще живого товарища из дома, бросил в бетонную яму с мусором, засыпал бытовыми отходами и поджег», - рассказали в управлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который сначала отрицал свою причастность к преступлению.

Вчера злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. П. 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в марте в одном из сел Раздельнянского района Одесской области был обнаружен обгоревший труп. В частности, прибывшие по вызову о пожаре спасатели ликвидировали огонь и обнаружили обгоревшие останки.