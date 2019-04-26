цей матеріал доступний українською

На Житомирщине вспыхнул крупный лесной пожар (фото)

09:13, 26 апреля 2019
Происшествия
119 0
Лесные пожары из Беларуси перекинулись на Житомирщину / фото zt.dsns.gov.ua

Читайте такжеПод Черниговом горит лес - через масштабы задействовали авиацию

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

«25 апреля вблизи села Борутино Овручского района на территории ДП “Овруцкое специализированное лесное хозяйство” возник пожар лесного массива на площади 15 га, который гасят 226 человек и 20 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по его полной ликвидации. В течение суток авиацией ГСЧС осуществила 5 сбросов (40 т) воды.

Ситуация на месте пожара контролируется рабочей группой из представителей Главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны. "По состоянию на 7.00 26 апреля наблюдается горение на общей площади около 15 га", - уточнили в главке.

фото zt.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Беларуси вблизи украинской границы вспыхнул крупный лесной пожар. Уже выгорело 200 гектаров, и огонь быстро начал распространяться на Ровенщину. В частности огонь вспыхнул в Ровенском заповеднике, который является вторым по величине в Украине после Крымского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Житомирщина#лесной пожар