На Житомирщине вспыхнул крупный лесной пожар (фото)

Авиация уже сбросила на леса 40 тонн воды.

Вблизи села Борутино Овручского района Житомирской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади 15 га.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

«25 апреля вблизи села Борутино Овручского района на территории ДП “Овруцкое специализированное лесное хозяйство” возник пожар лесного массива на площади 15 га, который гасят 226 человек и 20 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по его полной ликвидации. В течение суток авиацией ГСЧС осуществила 5 сбросов (40 т) воды.

Ситуация на месте пожара контролируется рабочей группой из представителей Главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны. "По состоянию на 7.00 26 апреля наблюдается горение на общей площади около 15 га", - уточнили в главке.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Беларуси вблизи украинской границы вспыхнул крупный лесной пожар. Уже выгорело 200 гектаров, и огонь быстро начал распространяться на Ровенщину. В частности огонь вспыхнул в Ровенском заповеднике, который является вторым по величине в Украине после Крымского.