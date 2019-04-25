В заповеднике на Ривненщине ликвидирован масштабный пожар, перекинувшийся из Беларуси (видео)

Вблизи украинско-белорусской границы организовано круглосуточное дежурство техники, спасателей, лесников и пограничников.

Вблизи с. Дроздынь Рокитновского района Ривненской области ликвидирован пожар, который перекинулся с лесного массива Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар потушили в 16:27.

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Отмечается, что вблизи украинско-белорусской границы организовано круглосуточное дежурство техники, личного состава спасателей, работников лесного хозяйства и Луцкого пограничного гарнизона. Ситуация находится под контролем ГУ ГСЧС в области.

Как сообщила корреспондент ТСН, пожар в белорусских лесах вспыхнул вчера, уже выгорело 200 гектаров, и огонь быстро начал распространяться на Ривненщину. Полсотни спасателей вместе с лесниками бросились тушить огонь. На помощь прибежали и жители окрестных сел - они боялись, что огонь пойдет на их жилища. За полчаса общими усилиями пожар удалось локализовать.

Сейчас сотни людей растянулись с нашей стороны границы, которые следят за тем, чтобы огонь не распространился.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, в 12:00 к спасателям поступила информация о пожаре вблизи села Дроздынь Ривненской области. Площадь пожара, который перекинулся с территории Беларуси, составила 0,3 га.

Ривненский природный заповедник - второй по величине в Украине после Крымского. Здесь обитают десятки видов животных, внесенных в Красную книгу Украины и Международной природоохранный союз.