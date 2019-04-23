В Одессе из-за "минирования" из аэропорта эвакуировали более 400 человек

Аэропорт возобновил работу и сейчас функционирует в штатном режиме.

Сегодня из-за ложного сообщения о минировании из международного аэропорта «Одесса» эвакуировали более 400 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, после поступления сообщения о минировании все службы аэропорта действовали согласно установленным инструкциям. Поэтому совместно с представителями полиции была начата эвакуация из здания аэровокзального комплекса, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте такжеЖурналисты показали ужасные условия жизни военных в Одессе (видео)

«Специалисты взрывотехнической службы совместно с кинологами проверили здание аэровокзального и нового терминального комплексов, а также прилегающую к ним территорию на наличие взрывоопасных предметов», - сообщили в пресс-службе.

В результате проверки опасных предметов не выявлено. Во время проверки было эвакуировано более 400 человек.

Аэропорт возобновил работу и сейчас функционирует в штатном режиме.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, сегодня отменен рейс из Вены (Австрия) – прибытие самолета ожидалось в Одессе в 12:40. Регистрация на самолет Одесса-Варшава (Польша), вылет которого ожидался в 14:45, завершена только в 15:18. Связаны ли эти изменения с минированием, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12:10 в полицию поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта «Одесса» пришло письмо о планируемом взрыве.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.