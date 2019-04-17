В Луганской области на хищении военного имущества попались военнослужащий и предприниматель

С декабря 2018 года по апрель 2019 года из воинской части было похищено и реализовано более 70 тонн топлива стоимостью 1,5 млн грн.

Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Луганского гарнизона разоблачили преступную схему и лиц, причастных к хищению военного имущества.

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Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, военнослужащий и предприниматели наладили реализацию горючего, находившегося на балансе воинской части.

Было установлено, что военный необоснованно списывал топливо с учета воинской части, а предприниматели вывозили его с охраняемой территории. Продажа похищенного топлива осуществлялась из гаражного бокса, расположенного на одном из парковок в г.Северодонецк.

С декабря 2018 года по апрель 2019 года по такой схеме было похищено и реализовано более 70 тонн топлива стоимостью 1,5 млн грн.

Сообщается, что 16 апреля был задержан один из предпринимателей сразу после вывоза с территории воинской части к месту продажи 2 тонн горючего. Во время проведения обысков правоохранители изъяли свыше 3 тонн горючего и оборудование для его хранения и реализации, а также «черновые» записи учета реализованного горючего.

Сегодня, 17 апреля, правоохранителизадержали и военнослужащего. Было изъято 40 тыс. грн, которые последний получил в качестве своей части от реализации горючего.

Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.