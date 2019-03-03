Хищения в оборонной сфере: более тысячи активистов Нацкорпуса устроили пикет дома Гладковского

Активисты пришли к зданию скандального сына первого заместителя секретаря СНБО.

Около тысячи активистов Национального дружин пришли пикетировать здание сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, который вместе с отцом фигурирует в расследовании о хищении украинской оборонной промышленности.

Читайте такжеВ столице "Нацкорпус" устроил марш и требовал наказать "воров военного бюджета" (видео)

Об этом с места события сообщает ТСН. Возле дома также дежурят правоохранители, однако они не вмешивались. Между тем активисты взорвали возле дома несколько петард, обклеили забор листовками, а над центральным входом оставили надпись краской "Мародер".

Также по словам корреспондента, на въезде пгт Козин, где и расположен дом, стоят несколько десятков автозаков с правоохранителями. Однако они также не препятствовали движению активистов.

Ранее, дом Гладковского активисты обстреляли салютами и забросали петардами. А также нарисовали символическую "дорогу крови" перед усадьбой и зажгли файеры, от которых загорелась лужа красной краски.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром». Депутаты поручили ВСК безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром». Парламент в кратчайшие сроки должен заслушать информацию ВСК о проделанной работе на пленарном заседании. В работе Временной следственной комиссии рекомендовано принять участие членам Комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы.

Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". 26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.