САП приказала не вспоминать Гладковского в материалах дела о хищениях в оборонке - НАБУ

Речь идет об уголовном производстве, открытом по обнародованным журналистами фактам о миллионных сделках в оборонной сфере.

В НАБУ заявляют, что Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам журналистского расследования.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

"Руководство САП публично подчеркивает необходимость активного расследования хищений в сфере обороны, однако их реальные действия существенно отличаются от озвученного СМИ. Фактически, САП саботирует расследование НАБУ, начатое по материалам Bihus.info", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование у Генеральной прокуратуры уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ, однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно.

Напротив, как подчеркнули в НАБУ, САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая ни к каким объяснениям.

"Прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования. В результате обращения в суд за соответствующими разрешениями на проведение процессуальных действий откладываются. Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям Bihus.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Олега Гладковского и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании. Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот, делает невозможным ее. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе, со стороны руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - отметили в НАБУ.

Справка УНИАН. 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брали взятки.

12 марта Госбюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделках в оборонной сфере (ч.3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.