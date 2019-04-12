В поезде на Николаевщине произошла резня, госпитализированы двое человек

Пьяный пассажир поезда вонзил нож в шею своего соседа по полке.

В поезде "Харьков-Херсон", направляющийся через Николаевскую область, произошла поножовщина между пассажирами.

Как сегодня сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевщины, происшествие произошло вечером 11 апреля. В результате инцидента были госпитализированы двое человек.

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"В медицинском учреждении 31-летний житель Херсонской области рассказал, что ехал с пьяным обидчиком в одном вагоне плацкарте на соседних полках. А когда уже лег отдыхать, почувствовал резкую боль в области шеи. Вскочив со своего места, мужчина увидел, что его ударил ножом сосед, который продолжил нанесение ударов в руку и область колена. Оттолкнув от себя злоумышленника, потерпевший выкрутил руку оппонента и перехватил нож и ударил его им в грудь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52-летний житель Донетчины свои действия объяснить не смог, мотивируя то, что случилось, нетрезвым состоянием.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство". Орудие преступления - нож - правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине мужчина с ножом и молотком набросился на полицейских, пострадали три правоохранителя.