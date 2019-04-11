Во Львове задержанный за ограбление мужчина во время допроса угрожал выпрыгнуть из окна райотдела (видео)

Житель Тернопольщины выскочил на подоконник и требовал встречи с журналистами.

Во Львове сегодня, 11 апреля, во время допроса в помещении отдела полиции, подозреваемый в грабеже мужчина прыгнул на подоконник, угрожал прыгнуть с четвертого этажа и требовал встречи с журналистами.

Читайте такжеСтала известна причина смерти 4-летнего мальчика на Львовщине (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 17.30 в Сиховском отделе полиции во время проведения первоочередных следственных мероприятий 28-летний житель Тернопольской области, который может быть причастен к совершению ограбления, выскочил на подоконник и требовал общения с представителями СМИ.

На место происшествия прибыл глава полиции Львовщины Валерий Середа, его заместители, а также работники прокуратуры. Правоохранители убедили мужчину спуститься с подоконника и продолжили беседу с ним в кабинете.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и ограбления. Как было установлено оперативниками, он может быть причастен к ограблению, которое произошло этой ночью. Его пригласили в отдел полиции для дачи показаний и объяснений. Во время разговора с сотрудником полиции он выскочил на подоконник и требовал, чтобы к нему прибыли журналисты. Существует ряд прямых доказательств, свидетельствующих о том, что он таки причастен к совершению этого преступления. Вероятно, он решил таким образом избежать ответственности», - прокомментировал ситуацию Валерий Середа.

Ограбление, к совершению которых может быть причастен мужчина, произошло 10 апреля около 01.30 на проспекте Красной Калины во Львове. Злоумышленники, угрожая насилием, отобрали у прохожего, 33-летнего львовянина, деньги, мобильный телефон, золотое кольцо, обручальное кольцо, часы «Apple Watch» и банковские карты – всего на общую сумму около 60 тыс. грн.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Как установили правоохранители, к совершению этого преступления может быть причастен 28-летний житель Тернопольской области, который на следующий день после совершения ограбления был приглашен в Шевченковский отдел полиции для проведения первоочередных следственных действий.