Стала известна причина смерти 4-летнего мальчика на Львовщине (фото)

Тело вороны полностью перекрыло дымоход, продукты сгорания не имели выхода и накопились в доме.

В результате отравления угарным газом погиб 4-летний мальчик. Его мама выжила и сейчас находится в больнице.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Виктория Балицкая. Трагедия произошла в селе Черляны, на Львовщине. Отец ребенка был в командировке, но звонил жене, а она с какого-то момента перестала брать трубку.

Мужчина на расстоянии поднял на ноги охранную фирму, которая охраняла квартиру, а та - спасателей и полицию, которые выломали дверь.

“Мальчик ежедневно ходил в садик, но в этот день не пошел, потому что заболел. Мать в этот день не пошла на работу, потому что сын заболел. И именно в этот день в дымоход упала ворона. Ворона, которая, возможно, до этого летала там тысячи раз, но села на тот дымоход и упала именно в этот день. Выбраться не смогла и там погибла", - отметила журналистка.

Тело вороны полностью перекрыло дымоход, продукты сгорания не имели выхода и накопились в доме. Окна и двери были герметично закрыты, потому что современные, пластиковые.