На границе с Польшей задержали мужчину при попытке провезти партию янтаря (видео)

Драгоценные камни мужчина спрятал под сиденьем автомобиля.

На пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе, пограничники выявили в автомобиле 25 кг янтаря.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. "Совместная погранично-таможенная обзорная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором мужчина скрыл почти 25 килограммов необработанного камня янтаря разного размера", - говорится в сообщении.

Камни нелегально перевезти пытался 32-летний украинец.

Сейчас специалисты устанавливают стоимость изъятой партии янтаря.