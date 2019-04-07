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На границе с Польшей задержали мужчину при попытке провезти партию янтаря (видео)

13:44, 07 апреля 2019
Происшествия
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Специалисты устанавливают стоимость изъятой партии янтаря \ УНИАН

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. "Совместная погранично-таможенная обзорная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором мужчина скрыл почти 25 килограммов необработанного камня янтаря разного размера", - говорится в сообщении.

Камни нелегально перевезти пытался 32-летний украинец.

Сейчас специалисты устанавливают стоимость изъятой партии янтаря.

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Теги: #янтарь