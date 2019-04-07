На границе с Польшей задержали мужчину при попытке провезти партию янтаря (видео)
13:44, 07 апреля 2019Происшествия
45 0
Драгоценные камни мужчина спрятал под сиденьем автомобиля.
Специалисты устанавливают стоимость изъятой партии янтаря \ УНИАН
На пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе, пограничники выявили в автомобиле 25 кг янтаря.
Читайте такжеНа Волыни в подпольных цехах изъяли 80 килограммов янтаря
Об этом сообщили в Госпогранслужбе. "Совместная погранично-таможенная обзорная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором мужчина скрыл почти 25 килограммов необработанного камня янтаря разного размера", - говорится в сообщении.
Камни нелегально перевезти пытался 32-летний украинец.
Сейчас специалисты устанавливают стоимость изъятой партии янтаря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter