В Ровно полиция изъяла 140 килограммов янтаря на миллион гривень (фото)

Полиция ищет лиц, причастных к незаконной добыче «солнечного камня».

В Ровно правоохранители изъяли 138 кг незаконно добытого янтаря, общая стоимость которого составляет почти миллион гривень.

Читайте такжеНа Волыни изъяли из подпольных цехов янтаря на сумму более полумиллиона гривеньКак сообщает пресс-служба Нацполиции, во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря правоохранители установили место хранения незаконно добытого «солнечного камня». Склад находился в одном из гаражных кооперативов в городе Ровно.

«6 марта оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции и следователи Ровенского отдела полиции при процессуальном руководстве Ровенской местной прокуратуры провели санкционированные обыски. Полицейские изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного «солнечного» камня различной фракции. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет почти миллион гривень», - указано в сообщении.

Полиция проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконной добыче.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине СБУ и Нацполиция прекратили деятельность группировки копателей янтаря. Во время следственных действий сотрудники СБ Украины обнаружили оборудование для добычи «солнечного камня» общей стоимостью почти двадцать тысяч долларов США и почти килограмм добытого янтаря-сырца.