На Сумщине полиция задержала преступную группу на краже нефти из трубопровода (фото)

Полицейскими на «горячем» было задержано трех человек, которые перегоняли нефтепродукты со специально обустроенным для этого автомобилем «КамАЗ».

На Сумщине вблизи села Кашпури Роменского района полиция задержала преступную группу на краже нефти из трубопровода.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции в Сумской области, к сотрудникам Роменского отдела полиции поступила оперативная информация о фактах несанкционированных врезок, совершенные на территории Роменского района.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сегодня ночью, 6 апреля, полицейскими на «горячем» было задержано трех человек, которые перегоняли нефтепродукты со специально обустроенным для этого автомобилем «КамАЗ». Врезка в нафтозбірний коллектор была сделана на 12-м километре от с. Кашпури», – говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции. Во время осмотра транспортного средства, под тентом, находился на кузове, было обнаружено емкость объемом 20 кубических метров, на треть наполненную нефтепродуктами. Кроме этого, в емкости был присоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода. Утечки нефтепродуктов в окружающую среду не было.

Оборудование для несанкционированного отбора нефтепродуктов, резиновый шланг с кранами и автомобиль следователями было изъято.

По информации начальника Роменского отдела полиции Романа Невожая, задержанными лицами оказались 50-, 47 - и 42-летний односельчане, жители соседнего Липоводолинского района, которые признались в совершении кражи нефтепродуктов.

Проводится ряд следственно-оперативных действий, правоохранители принимают меры по установлению круга причастных лиц к этому преступлению.

По данному факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (законченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Последние задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.