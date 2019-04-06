На Черниговщине во время пожара сухой травы погибла пенсионерка

В течение прошлого месяца в области сгорело 2 тыс. га сухой травы, что в 5 раз больше чем в прошлом году.

В Черниговской области вчера во время пожара сухой травы погибла 80-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение о пожаре сухой травы на площади 2 га вблизи с. Большая Кошелевка. На место происшествия оперативно прибыло отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра и местные пожарные. Совместными действиями они пожар локализовали, а затем окончательно ликвидировали.

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На месте пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины, 1939.н. Скорее всего, во время попыток потушить пожар, от опасных продуктов горения она потеряла сознание и погибла в огне. В тот же день, при аналогичных обстоятельствах в с. Черняховкий этого же района, во время пожара на приусадебном участке 80-летняя хозяйка получила ожоги II-III степени 40% тела и был госпитализирован в Нежинскую центральную районную больницу.

На протяжении прошлых суток на Черниговщине в результате сжигания гражданами мусора, остатков сухой растительности, неосторожного обращения с огнем в быту и во время пребывания на открытых территориях возникло 77 пожаров, из которых 16 зарегистрированы в жилом секторе. Огнем уничтожено 14 и повреждено 13 строений различного назначения. Площадь, пройденная огнем на открытых территориях составила более 132 га.

В течение прошлого месяца в области сгорело 2 тыс. га сухой травы, что в 5 раз больше чем в прошлом году.