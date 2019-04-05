Организовали семь притонов: в Днепре задержали двух сутенеров-сожителей

В Днепре правоохранители задержали двух сутенеров-сожителей, которые втягивали местных девушек в занятие проституцией.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 31-летний житель Днепра и его 34-летняя сожительница - ранее судимая гражданка Российской Федерации, находившаяся на территории Украины незаконно, для притонов снимали 7 квартир.

По сведениям полиции, женщина подыскивала девушек и склоняла их к занятиям проституцией. В обязанности ее сожителя входил жесткий контроль за дисциплиной проституток, графиком их выхода на работу, поиском клиентов, координация действий проституток и их охрана. После оказания сексуальных услуг, которые оценивались от 600 до нескольких тысяч гривен, сутенеры забирали половину заработанного.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

3 апреля были проведены обыски у фигурантов. В результате полицейские изъяли деньги, визитные карточки, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

В этот же день злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.