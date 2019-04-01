В Одесской области пьяный водитель BMW сбил на обочине двух женщин, одна погибла, вторая – в больнице

После совершения ДТП водитель, бросив свой автомобиль в поле, скрылся с места преступления. В настоящее время он задержан.

В Раздельнянском районе Одесской области в ночь на 1 апреля нетрезвый водитель BMW X5 сбил на обочине двух женщин-пешеходов, в результате чего одна из них погибла, вторая – госпитализирована.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло около двух часов ночи в селе Кучурганы.

«31-летний водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на двух женщин, которые шли по обочине дороги. В результате происшествия 59-летняя женщина-пешеход погибла на месте, еще одна пострадавшая, 1961 года, госпитализирована в тяжелом состоянии. С места происшествия водитель скрылся», - сообщили в главке.

Через несколько часов сотрудники полиции задержали правонарушителя, который, бросив свой автомобиль в поле, возле соседнего населенного пункта, пешком пришел домой.

Как отмечается, согласно результатам медицинского обследования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Следствие продолжается.