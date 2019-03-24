В Одессе BMW влетел в электроопору и сгорел, погибли два человека (видео)

От удара автомобиль разорвало на две части.

На проспекте Шевченко в Одессе разбился автомобиль BMW X6, водитель и пассажир не выжили.

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Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области в ночь на 24 марта водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata. После этого он врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. 22-летний водитель был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

По словам очевидцев, от сильного удара BMW, который передвигался, как предполагается, на значительной скорости, загорелся и его «буквально разорвало на части». Передняя часть иномарки сгорела, обломки автомобиля разлетелись на несколько десятков метров. Значительные повреждения получила электрическая опора, которую от обрушения удержало рядом стоящее дерево.

На время оформления ДТП правоохранители перекрывали проезд по проспекту Шевченко.