Под Одессой пьяный водитель сбил малолетнего велосипедиста и скрылся

Пятилетнего мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Одесской области нетрезвый водитель автомобиля сбил 5-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 24 марта около 15.00 на одной из улиц села Новогригорьевка Николаевского района автомобиль «ВАЗ» сбил 5-летнего местного жителя.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и сбил ребенка, который ехал по обочине дороги на велосипеде.

Водитель с места происшествия скрылся - уехал в направлении Ширяевского района, где проживает.

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

С помощью свидетелей происшествия правоохранители установили приметы автомобиля правонарушителя и выяснили направление его передвижения.

«28-летнего мужчину задержали в его родном селе и доставили в территориальный отдел полиции. Согласно результатам медицинского обследования, он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в главке.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначен ряд экспертиз. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.